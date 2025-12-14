当時勤務していたグループホームで、80代の入所女性2人にわいせつ行為などに及んだ元介護士の男に、大阪地裁は拘禁刑7年の実刑を言い渡しました。判決によると、元介護士の山下慎一被告（55）は今年4月21日〜6月1日、当時勤務していた大阪府内のグループホームで、認知症がある入所女性（当時85）に対し、唇にキスをしたり陰部をなでたりするなどのわいせつ行為に及びました。またその女性に対し、6月1日には性的暴行（手指