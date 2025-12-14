酒どころとして知られる京都・伏見で、日本酒を一風変わった場所で試飲できるイベントが行われました。美味しいお酒を堪能しているのは、電車の中。京阪・中書島駅に停まった車両でほろ酔い気分が味わえるこのイベント。参加は無料で、地元伏見の酒蔵が手掛ける１７種類の酒から３杯を選んで飲み比べます。（イベント参加者）「すごくおいしいです（Ｑ電車が好き？お酒が好き？）両方です。だから本当このイベントはすご