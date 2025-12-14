京都の北野天満宮では、正月の縁起もの「大福梅」の配布が始まりました。梅の名所として知られる京都の北野天満宮で配られているのは、正月の縁起もの「大福梅」です。境内で摘み取った梅の実を塩漬けにして天日干ししたもので、「お茶に入れて飲むと病が治った」という平安時代の故事にちなんで、元日に飲むと１年を無病息災で過ごせるとされています。（参拝者）「（大学合格の）お礼参りに。けがとか病気なく、いろんな