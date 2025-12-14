元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が14日、フジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。中国海軍の空母「遼寧」の艦載機が発着訓練中に自衛隊機にレーダー照射した問題で、あらためて台湾有事を巡る高市早苗首相(64)の国会答弁について言及した。高市首相の台湾有事を巡る発言を皮切りに日中関係が緊張感を増す中、沖縄本島南島の公海上空で6日午後、中国軍の戦闘機が自衛隊機に2度にわたりレーダーを照射し