職員へのセクハラ行為を認定され、２度の不信任決議を受けた前市長の失職に伴う沖縄県南城市長選が１４日、告示された。いずれも無所属新人で前県議の大城憲幸氏（５７）と座波一氏（６６）（自民・公明・国民民主推薦）が立候補を届け出た。混迷が続いた市政の立て直しが主な争点となる。投開票は２１日。前市長の古謝景春氏（７０）を巡っては、今年５月に市の第三者委が複数の女性職員に対するセクハラ行為を認定し、辞職を