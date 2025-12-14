◆米男子プロゴルフツアー最終予選会第３日（１３日、米フロリダ州ＴＰＣソーグラス・ダイズバレーＣ＝６８５０ヤード、パー７０、ソーグラスＣＣ＝７０５４ヤード、パー７０）来季ツアー出場権をかけた最終予選会は第３ラウンドが行われ、首位から出た今季日本ツアー賞金王の金子駆大（こうた、ＮＴＰホールディングス）は４バーディー、２ボギーの６８で回り、通算９アンダーで首位と２打差の６位に後退した。３７位で出