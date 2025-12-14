Cake.jpから、ファン待望の「刀剣乱舞ONLINE」コラボケーキ缶が発売されました。121振りもの刀剣男士から“推し”を選び、タグキーホルダー付きの特別なスイーツとして楽しめる、コレクション性の高いアイテムです。見た目も味わいも華やかで、さくらチョコやアラザンがコラボならではの世界観を演出。誕生日や自分へのご褒美、推し活タイムにもぴったりで、手元に届いた瞬間から胸がときめく一品ですb