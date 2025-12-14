サッカーのオランダ1部リーグで13日、NECナイメヘンの塩貝健人は敵地のテルスター戦で小川航基に代わって後半14分から出場し、1―2の同32分に同点ゴールを挙げた。2試合連続得点で、今季7点目。佐野航大が塩貝のゴールをアシストした。試合は2―2で引き分けた。（共同）