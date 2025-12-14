【ケロウナ（カナダ）共同】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第8日は13日、カナダのケロウナで混合ダブルスの1次リーグが始まり、日本の小穴桃里、青木豪組はA組の初戦で韓国に4―7で敗れた。混合ダブルスは五輪に採用されて3大会目で、日本勢初出場を狙う小穴、青木組は3―3の第6エンドに3失点した。1次リーグは16ペアが2組に分かれて総当たりで実施。1位同士が1枠目を争い、その敗者と2位同士で対戦した勝者