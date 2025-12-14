All About ニュース編集部は、2025年12月4日、奨学金の利用経験がある人を対象としたアンケート調査を実施。奨学金制度を利用したきっかけや返済にまつわる不安、現行制度への思いなどを聞きました。今回は、東京都在住・41歳女性のエピソードを紹介します。【奨学金を借りた人の年収分布を見る】回答者のプロフィール回答者本人：41歳女性在住：東京都家族構成：既婚（子あり）住居形態：賃貸職業：パート・アルバイト年収：100万