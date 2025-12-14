13日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に巨人・阿部慎之助監督が登場し、点の取り方について言及した。長年巨人の4番に座った岡本和真が今オフ、ポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を目指している。長距離砲が1人抜けるとなれば、打線にとっては大きな痛手になる。司会を務めた師岡正雄アナウンサーが「秋のキャンプでは機動力、盗塁、エンドランを駆使してと