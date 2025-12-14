北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表される中、青森県八戸市の八戸港で14日、国内最大規模の朝市「館鼻岸壁朝市」が開かれた。出店数は限られ、客足は普段の半分ほどだったが、主催者は「お客さんから『よくやってくれた』との声をもらった。朝市から元気を発信し、八戸を盛り上げていきたい」と話した。午前4時過ぎ、会場では出店者が開店準備を始めるも、敷地には空きが目立った。コーヒーとピザを販売する土屋幸子さん（4