ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が14日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。イルミネーションを満喫したショットを投稿した。ポニーテールヘア、白のコート、黒のロングコート、ストッキング姿を公開。白を基調としたライトアップや、オレンジ色に光るクリスマスツリーをバックに、さまざまポーズや表情を見せた。14日には自身初のソロピアノコンサートを開催。「ソロコンサート、宜しくお願いいたし