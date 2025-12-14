お笑いコンビ「エルフ」の荒川とはるが１４日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。「エルフ」は１３日に女性芸人の日本一を決める日本テレビ系で生放送された「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」に出演。Ｂブロックで敗退も視聴者投票で敗者復活し最終決戦に進出したが、優勝は「ニッチェ」で優勝賞金１０００万円を獲得した。今回の「ＴＨＥＷ」では審査員を務めたお笑い