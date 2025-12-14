阪神は１４日、２０２６年シーズンのチームスローガンを発表した。新スローガンは「熱覇（ねっぱ）」。チームの目標である連覇を目指し、情熱と熱い思いを持って１年間戦っていく強い思いが込められている。左側には、燃え盛る炎と虎の眼をシンボリックに表現し、インパクトのあるデザインに仕上がった。