【モデルプレス＝2025/12/14】モデルの藤田ニコルが12月14日、TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）に出演。第1子妊娠を生報告した。【写真】藤田ニコル、夫と考えた直筆署名入り妊娠報告文◆藤田ニコル、第1子妊娠生報告12月11日に夫の稲葉友と連名で第1子妊娠を発表した藤田。番組で改めて報告し、「私のお母さんもママるんって呼ばれてるので、ババるんになってもらって、私はママるん」と伝え、共演者から祝福を受