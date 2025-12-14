市民の安全・安心を支える存在として治安維持に奔走する警察官。そんな質実剛健な警察官の自死を報じるニュースには心が痛む。 「なぜ？」 「なにがあった？」 その重要な手掛かりを赤裸々に明かすのは『警察官のこのこ日記』（三五館シンシャ）の著者で警察官OBの安沼保夫氏。 「強く、正しくなければならない」という“警察官としてあるべき姿”の刷り込み、さらに常に緊張を強いられる環境。そこに絶対服従の組織文