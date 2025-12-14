タイの首相は、カンボジアとの軍事衝突について戦闘停止の合意には至っておらず、国境地帯での戦いを続けると発言しました。【映像】発言するアヌティン首相タイのアヌティン首相は、アメリカのトランプ大統領と12日に行った電話会談は状況報告のためであり、「停戦については話し合われず、合意も成立していない」と説明しました。そして、カンボジアは戦闘地域以外も攻撃をしていると強調し、主権と国民を守るため戦闘を続け