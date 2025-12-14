米大リーグのタイガースは、エンゼルスからフリーエージェントとなっていた通算476セーブ、38歳のジャンセンと年俸1100万ドル（約17億1600万円）の1年契約で合意したとスポーツ専門局ESPNが報じた。今季62試合に登板して5勝4敗29セーブ、防御率2.59だった。（共同）