モデルでタレントの森泉（43）が、新たな噴水を設置した自宅を公開し、反響を呼んでいる。【映像】森泉、「植物園みたい」話題の自宅＆こだわりの千葉県の別荘森はこれまでにも自身のYouTubeチャンネルで、たくさんの植物に囲まれた自宅のベッドルームや、デザインやインテリアなどにこだわり、1から作ったという千葉県の別荘を公開。「植物園みたい。おうちが広いから、大きいサイズの植物も伸び伸びできてて良いですね〜」