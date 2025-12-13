アイウェアブランド「ナーバス（NRVSS）」が、東京・御徒町に店舗を構える日本初のオーダーメイドグリル（歯に装着するジュエリー）専門店「グリルズ ジュエルズ（GRILLZ JEWELZ）」に特注したシルバー925パーツを使用した限定アイウェアを発売する。完全受注生産で、ナーバスの公式オンラインストアで注文を受け付ける。受付期間は12月19日から21日まで。【画像をもっと見る】ナーバスは、「消費を超えたプロダクト」を目標に