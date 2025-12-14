ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）距離は13日、スイスのダボスで男女のスプリント・フリーが行われ、男子の笠原将（炭平ク）は59位、女子の本田千佳（秋田県スポーツ協会）は66位で、上位30人による決勝トーナメント進出を逃した。男子はリュカ・シャナバ（フランス）、女子はヨンナ・スンドリング（スウェーデン）が勝った。（共同）