東京女子プロレスは13日、タイ・バンコクのザ・サーカススタジオで同国初の大会となる「TJPWLIVEinBangkok」を開催した。メインイベントではプリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩(26)が地元のプロレス団体SETUPのエース・マッチャを激闘の末に下し、3度目の防衛に成功。2026年1月4日に後楽園ホールで行われる鈴芽戦はタイトル戦になることが正式決定した。地元ファンの声援を背にマッチャはショルダータックルを