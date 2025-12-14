◇５位末永和也（２６＝佐賀）初出場「かっこいいな。グランプリを走りたい」――昨年１２月、グランプリシリーズに初めて出場した若手レーサーが、最高峰の舞台で持てる全ての力を絞り出して戦う１８人の姿を目の当たりにして、こう思うのは当然のことだろう。それから１年、その若手レーサーは、その思いを現実にした。「いい流れの１年ですね」と振り返るように、３月に地元からつの７１周年記念を制するなど順調に優勝を積