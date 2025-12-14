2026年3月から東京、仙台、青森、大阪にて順次上演される森田剛主演舞台『砂の女』より、本作の世界観を象徴するキービジュアルが公開された。【写真】舞台『砂の女』チラシビジュアル本作は、1962年に発表され、翌年には第14回読売文学賞を受賞、20以上の言語に翻訳された安部公房の同名小説を、現代の舞台表現で再構築。果てしない砂丘に囲まれた部落、深い穴の底に閉ざされた家。そこに迷い込んだ男と、砂をかき続ける女