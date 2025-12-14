2026年の大学入試は「安全志向」「実学志向」「文高理低」…。 大手予備校の河合塾(名古屋市)が10月の模試をもとにまとめた志望動向で、こんな傾向がうかがえるといいます。河合塾教育研究開発本部の近藤治・主席研究員(64)に、今シーズンのトレンドと受験生へのアドバイスを聞きました。 Q:前回の2025年度の傾向は「文理均衡」でしたが、今シーズンは違うそうですね。 まず、受験人口(18歳)は前年とほ