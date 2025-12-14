倉木麻衣が2026年4月、シンフォニックコンサート＜billboard classics Mai Kuraki Premium Symphonic Concert 2026＞を開催することが発表となった。これまで数々の名演を生んだ倉木麻衣とオーケストラの共演が、3年ぶりに帰ってくる。デビュー25周年を経て、ますます音楽を愛おしみ新しいチャレンジを続ける歌姫・倉木麻衣。その進化と深化を刻むシンフォニックコンサートは、2026年4月19日に東京・NHKホール、4月24日に兵庫・神