「ＧＲＥＡＴ歌舞伎」で女優登場は初めて。寺島しのぶが出演する東京・歌舞伎座「芝浜革財布」（第２部、２６日まで）が話題だ。「文七元結物語」（２３年）以来、２度目の歌舞伎座。落語でも知られる夫婦の物語で一つの革財布を巡って展開していく。寺島の父で人間国宝、７代目尾上菊五郎の代表作の一つ。稽古場にも度々姿を見せた。親の前で演じる。歌舞伎俳優同士の親子なら当たり前のことが、寺島には初めての経験だった。