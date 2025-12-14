こうしたトランプ政権の戦略は5日に公開された米国の新たな国家安全保障戦略（NSS）でも如実にあらわれている。NSSは4年ごとに出す米国の安全保障戦略の核心を記述した報告書だ。今回含まれた中国関連の内容は2022年のバイデン政権当時とは大きな違いがみられる。バイデン政権は「中国は米国の最も重大な地政学的挑戦だ。中国を凌駕しなければならない」と規定した。これに対しトランプ政権は「米国の経済的独立性回復に向け中国と