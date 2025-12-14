中国と日本の関係が尋常でない。中国政府が水産物輸入禁止と、日本との関係制限措置の限日令に続き、空母「遼寧」を沖縄海域に送るなど武力示威まではばからずにいる。今回の事態は先月7日の日本の高市早苗首相による「台湾有事の際の自衛隊介入」発言が口実になった。これをめぐり両国関係が最悪に突き進むと、高市首相はトランプ米大統領に力を貸してほしいと支援を求めた。だがトランプ大統領はだんまりを決め込んでいる。トラ