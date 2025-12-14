米大リーグのメッツが、マリナーズからフリーエージェントになっていた内野手ポランコと2年総額4千万ドル（約62億4千万円）で契約に合意したと13日、メジャー公式サイトが伝えた。両打ちの32歳で、今季は138試合に出場して打率2割6分5厘、26本塁打、78打点。（共同）