イスラエル軍は、イスラム組織ハマスの軍事部門の幹部を殺害したと発表しました。おととしの奇襲攻撃の首謀者の1人だと主張しています。【映像】攻撃を受け爆発する車イスラエル軍は13日、パレスチナ自治区ガザでハマスの軍事部門カッサム旅団の実質的ナンバー2であるラエド・サアド氏が乗る車を攻撃したとする映像を公開しました。ロイター通信によりますと、この攻撃で5人が死亡、少なくとも25人がけがをしたということです