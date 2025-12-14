RB大宮アルディージャは14日、DF濱田水輝の現役引退を発表した。現在35歳の濱田はアメリカ出身で、世代別のアメリカ代表や日本代表でのプレー経験も持つ。2009年に浦和レッズでプロデビューを飾り、2013年に期限付き移籍でアルビレックス新潟でもプレーした。2015年からはアビスパ福岡に加入して3シーズン在籍。2018年からは6年間ファジアーノ岡山でプレーし、2024年から大宮に加入した。2025明治安田J2リーグでは序盤からコ