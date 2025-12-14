大阪市の集合住宅で火事があり、８０代とみられる女性１人が死亡しました。警察が出火原因を調べています。１３日午後４時すぎ、大阪市住吉区長居東の集合住宅で、「３階から煙が出ています」と住人から消防に通報がありました。消防などによりますと、集合住宅３階の一室から出火し、消防車など２５台が出動して火は約４０分後にほぼ消し止められましたが、火元の部屋から８０代とみられる女性の遺体が見つかったということ