今年１０月、２０００年代に人気を博したある雑誌が復刊した。「men’s egg（メンエグ）」が、約１０年ぶりに復刊した。「ギャル男ブーム」を巻き起こしたこの雑誌。なぜ今、紙で復活したのか。復刊の立役者に聞いてみると、「ＩＰ（知的財産）を活用したい」という予想だにしない言葉を口にした。（デジタル編集部文・古和康行写真・秋元和夫）取材先に指定されたシーシャ・バーある日、記者がインスタグラムを何気なく見