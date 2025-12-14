リバプール戦でプレーするブライトンの三笘薫（右）＝13日、リバプール（ゲッティ＝共同）【リバプール（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで13日、ブライトンの三笘薫はアウェーのリバプール戦で左足首のけがから復帰した。0―2の後半19分からプレーし、9月27日以来の出場を果たした。チームはそのまま敗れた。リバプールの遠藤航はけがでベンチ外だった。