◇オランダ1部NECナイメヘン2―2テルスター（2025年12月13日オランダ・フェルセンザウィド）NECナイメヘンのFW塩貝健人（20）が2戦連発弾で今季リーグ戦チーム単独最多となる7点目を決めた。FW小川航基（28）に代わって1―1の後半14分から出場すると、1―2の同32分にMF佐野航大（22）が左から折り返したボールに飛び込んで右足を合わせてゴール。試合を2―2の振り出しに戻した。前節3位のNECナイメヘンは最下位相手に