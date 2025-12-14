阪神は14日、2026年のチームスローガンが『熱覇（ねっぱ）』に決まったと発表した。コンセプトについて球団公式ホームページで「このスローガン「熱覇(ねっぱ)」には、チームの目標である連覇を目指し、情熱と熱い思いを持って1年間戦っていくという強い想いが込められています。（「Fuel your passion」=「情熱を燃やせ」）左側には、燃え盛る炎と虎の眼をシンボリックに表現し、インパクトのあるデザインに仕上げました」と