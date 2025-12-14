たまに、すごい勢いで何かを買いに行くことがある。最近だと、ピンクの０・７ミリのシャープペンシルの芯で、平日の仕事の後に一時間半歩き回って文具店を三軒はしごした。０・７ミリの青芯は校正の時などに便利なのでずっと愛用していてたくさん在庫を持っているのだが、ある日ピンクを所望するようになった。赤と紫と緑の０・７も持っていたが、その日どうしても必要だと思ったのはピンクだった。結局、０・７ミリでピンクの