各地のこだわりの書店を訪ねる連載「本屋は生きている」。今回は東京・初台の「Open Room」へ。代表は元大手CDショップで、音楽やエンタメにまつわる様々なイベントを仕掛けてきた人。独立して構えた新たなステージでも、音楽や落語やアートなど、本を軸にあらゆるカルチャーをつなごうと仕掛けています。（文・写真：朴順梨）この連載に登場する本屋の多くは、事前に情報を聞きつけて「ぜひ行ってみたい」と思い、お邪魔して