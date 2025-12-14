映画やドラマでは「運命的な出会い」が描かれていますが、日常のなかで女性に運命を感じてもらうにはどうすればよいのでしょうか。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者に行った調査の結果を参考に、「女性が『この出会い、運命かも！』とテンションが上がる瞬間９パターン」をご紹介いたします。【１】急な夕立を避けるために雨宿りしていたら、隣に同じ状況の男性がいたとき「ドラマチックなシチュエーションだから、声を