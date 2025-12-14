岡山西警察署 14日、午前6時10分ごろ、岡山市北区一宮の市道で、バイクに乗っていた高齢とみられる男性が倒れているのを通行人が見つけ、110番通報しました。 男性は、その後搬送先の病院で死亡しました。 警察は詳しい事故の原因を調べています。