阪神が14日、26年シーズンのチームスローガンを「熱覇」に決定したと発表した。球団初のリーグ連覇を狙う来季。そんなチームの目標である連覇を目指し、情熱と熱い思いを持って1年間戦っていくという強い想い（「Fuelyourpassion」＝「情熱を燃やせ」）が込められている。併せて、デザインも発表。左側には、燃え盛る炎と虎の眼をシンボリックに表現し、インパクトのあるデザインとした。