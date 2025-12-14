気象台は、午前10時13分に、なだれ注意報を富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表（雪崩注意報） 14日10:13時点上川、留萌地方では、14日夕方から風雪や電線等への着雪に注意してください。上川地方では、14日夕方から大雪に、15日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中