韓国コスメブランド「エチュード」から、血色感とうるおいを同時に叶える新作リップ「ジンジャーシュガーカラーリップセラム」が登場します。ジンジャーエキス¹やシュガーエキス²、シアバター成分³などの保湿成分を贅沢に配合し、唇をいたわりながらナチュラルなツヤと温もり⁴をオン。ほんのり甘い質感で、乾燥シーズンの唇にも頼れる1本です♡オンラ