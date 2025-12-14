¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç13Æü¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÆ²°ÂÎ§¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¸åÈ¾23Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç1¡½0¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£º£µ¨4ÅÀÌÜ¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÎÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ2¡½1¤ÎÇòÀ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¸åÈ¾25Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£