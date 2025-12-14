¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡¦¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡¢´Ú¹ñ£·¡Ý£´ÆüËÜ¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥±¥í¥¦¥Ê¡Ë³«Ëë¤·¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÁÁÈ¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°£³°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¦¾®·êÅíÎ¤¡¢ÀÄÌÚ¹ëÁÈ¤¬Æ±£¹°Ì¤Î´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÀè¹Ô¤ÎÂè£±¥¨¥ó¥É¤Ç£±ÅÀ¤ò¥¹¥Á¡¼¥ë¡£Âè£²¥¨¥ó¥É¤ÏÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÔ²ó¤·¤ÆµÕ¤Ë£²¥¨¥ó¥ÉÏ¢Â³¤Ç¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè£³¥¨¥ó¥É¤Ç£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Âè£´¥¨¥ó¥É¤â¥¹¥Á¡¼