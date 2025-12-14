◇NBAカップ準決勝ニックス132ー120マジック（2025年12月13日米国・ラスベガスT-モバイル・アリーナ）NBAカップは、13日（日本時間14日）に準決勝が行われた。第1試合ではニックスが、先発全員2桁得点マークしてマジックに勝利。初の決勝進出を決めた。ラスベガスでのベスト4決戦に駒を進めたのは、ニックス、マジック、サンダー、スパーズの4チームだった。準決勝第1試合ではニックスとマジックが激突した。第1Qは