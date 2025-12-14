レッドソックスは１３日（日本時間１４日）、アロルディス・チャプマン投手が愛犬と戯れる様子を公開した。１７０・３キロのＭＬＢ史上最速記録を持つ剛腕。自宅でシェパード系の愛犬たちと戯れる様子は、マウンド上とは印象激変だ。さらに１匹の子犬は愛らしい表情を見せ、ファンの反響を呼んだ。コメント欄には「本当に美しいワンちゃんたち」「彼の大きさに気づかなかった」「ありがとう！」といった書き込みが集まった。