■カーリング混合ダブルスミラノ・コルティナ五輪世界最終予選日本 4ー7 韓国（日本時間14日、カナダ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個来年2月に開催されるミラノ・コルティナオリンピック™出場に向けて、カーリング混合ダブルスの世界最終予選が日本時間14日にカナダ・ケローナで開幕。小穴桃里（30）と青木豪（26）ペアの日本代表は4−7で韓国代表